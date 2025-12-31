پخش زنده
هفته نوزدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس از سه شنبه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
برنلی ۱ - ۳ نیوکاسل یونایتد
چلسی ۲ - ۲ بورنموث (گلهای چلسی: کولر پالمر در دقیقه ۱۵ و انزو فرناندس ۲۳)
ناتنیگام فارست ۰ - ۲ اورتون
وستهام یونایتد ۲ - ۲ برایتون
آرسنال ۴ - ۱ آستون ویلا (گلهای آرسنال: گابریل مارتینلی در دقیقه ۴۸، مارتین زوبیمندی ۵۲، لیاندرو تروسار ۶۹ و گابریل ژسوس ۷۸)
منچستریونایتد ۱ - ۱ وولورهمپتون (گل یونایتد: یاشوآ زیرکزی در دقیقه ۲۷)
برنامه - چهارشنبه ۱۰ دی:
کریستال پالاس - فولام
لیورپول - لیدزیونایتد
برنتفورد - تاتنهام
ساندرلند - منچسسترسیتی
در جدول تیم آرسنال با ۴۵ امتیاز در صدر است و تیمهای منچسترسیتی با ۴۰، آستون ویلا با ۳۹، لیورپول با ۳۲ و چلسی و منچستریونایتد با ۳۰ امتیاز دوم تا ششم هستند.