به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

برنلی ۱ - ۳ نیوکاسل یونایتد

چلسی ۲ - ۲ بورنموث (گل‌های چلسی: کولر پالمر در دقیقه ۱۵ و انزو فرناندس ۲۳)

ناتنیگام فارست ۰ - ۲ اورتون

وستهام یونایتد ۲ - ۲ برایتون

آرسنال ۴ - ۱ آستون ویلا (گل‌های آرسنال: گابریل مارتینلی در دقیقه ۴۸، مارتین زوبیمندی ۵۲، لیاندرو تروسار ۶۹ و گابریل ژسوس ۷۸)

منچستریونایتد ۱ - ۱ وولورهمپتون (گل یونایتد: یاشوآ زیرکزی در دقیقه ۲۷)

برنامه - چهارشنبه ۱۰ دی:

کریستال پالاس - فولام

لیورپول - لیدزیونایتد

برنتفورد - تاتنهام

ساندرلند - منچسسترسیتی

در جدول تیم آرسنال با ۴۵ امتیاز در صدر است و تیم‌های منچسترسیتی با ۴۰، آستون ویلا با ۳۹، لیورپول با ۳۲ و چلسی و منچستریونایتد با ۳۰ امتیاز دوم تا ششم هستند.