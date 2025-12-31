پخش زنده
استاندار قزوین اعلام کرد: سرشماری نفوس و مسکن بهصورت آزمایشی از هفته آینده در استان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در دیدار رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن، مبنای اصلی برنامهریزی در کشور است، گفت: اجرای آزمایشی سرشماری از ۱۶ دیماه در دو نقطه از استان آغاز خواهد شد و سرشماری اصلی نیز طبق برنامهریزی انجامشده، در آبانماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
وی افزود: در طراحی جدید، این سرشماری بهصورت الکترونیکی انجام خواهد شد که موجب افزایش دقت، سرعت و کیفیت در جمعآوری دادهها میشود.
استاندار با بیان اینکه آمار، مبنای تصمیمگیری دولت است، خاطرنشان کرد: آمارهای پایه نقش کلیدی در سیاستگذاری و برنامهریزی دارند و باید مورد توجه جدی دستگاههای اجرایی قرار گیرند.