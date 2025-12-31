به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار موسوی‌پور گفت: مراسم از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه همزمان با نماز مغرب و عشاء در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و تدابیر ترافیکی ویژه‌ای برای تنظیم عبور و مرور در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی، پارکینگ‌های شماره ۷ و ۸ مصلی و در صورت تکمیل ظرفیت، بخش‌هایی از بزرگراه شهید سلیمانی و خیابان‌های اطراف در نظر گرفته شده است.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: تردد اتوبوس‌های شرکت واحد از ساعت ۱۴:۳۰ در مسیر غرب به شرق خیابان شهید بهشتی ممنوع خواهد بود.