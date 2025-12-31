نماینده ولی فقیه در استان یزد: امام جماعت باید نماد صبر، تقوا و انصاف باشد، در سختی‌ها همراه مردم بماند و شنونده مشکلاتشان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار جمعی از روحانیون و ائمه جماعات مساجد یزد با تأکید بر اهمیت شناخت و پیمودن مسیر حق، گفت: همان‌گونه که در نماز هر روز می‌گوییم اهدنا الصراط المستقیم، باید همواره از خداوند بخواهیم ما را به راه مستقیم هدایت کند.

وی افزود: مهم‌ترین وظیفه ما در مقام روحانی و امام جماعت آن است که صراط مستقیم را بشناسیم و مردم را به سوی آن راهنمایی کنیم.

امام جمعه یزد ادامه داد: کسی که مسیر را درست نشناسد و از راه حق منحرف شود، تلاش‌های بعدی او بی‌ثمر خواهد بود؛ چراکه انحراف از مسیر حق جبران‌پذیر نیست؛ بنابراین باید از اشتباه دوری کرد و همواره در مسیر مستقیم قدم برداشت.

وی با بیان اینکه امام جماعت باید دلی شکیبا داشته باشد و در برابر مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها صبر و استقامت پیشه کند، اظهار داشت: امام جماعت باید سهم خود را در تحمل سختی‌ها ادا نماید، در رفتار اجتماعی باید منصف باشد، خود را حق‌به‌جانب نداند و در مواجهه با مردم با عدالت و انصاف رفتار کند.

آیت‌الله ناصری ادامه داد: در سختی‌ها باید به یاری هم بشتابیم و نسبت به مشکلات مردم بی‌تفاوت نباشیم و همچنین اگر فردی دارای قلبی سلیم است، باید با او همراه شد و به او حق داد.

امام جمعه یزد با اشاره به نقش مساجد در آغاز و تداوم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: انقلاب از مساجد آغاز شد و امروز نیز باید با مردم بود، با آنان گفت‌و‌گو کرد و مشکلات را با تعامل و همدلی حل نمود.

وی تصریح کرد: امام جماعت باید جاذب، دلسوز و مردمی باشد، تمام محله را زیر نظر داشته باشد، با اهالی ارتباط برقرار کند و با تکریم و جذب، زمینه حضور گسترده‌تر مردم در مسجد را فراهم آورد.

در پایان این مراسم، به ۱۱۰ نفر از ائمه جماعات شهرستان یزد که در دوره توانمندسازی شرکت کرده بودند از سوی نماینده ولی فقیه در استان حکم اعطا شد.