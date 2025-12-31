پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در بازدید سرزده از طرحهای ۲ هزار واحدی نفت اهواز گفت: ۹۰ درصد مشکلات مختلف طرحهای مسکن در استان رفع شده و به زودی به متقاضیان تحویل داده میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح اله عمادی در بازدید از طرحهای مسکن اهواز با اشاره به پیگیری و رفع موانع طرحهای مسکن اظهار کرد: موضوعات مرتبط با مسکن و املاک به صورت دقیق مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و برنامه وزارت راه و شهرسازی، تسریع در اجرای واحدهای نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی بالا است.
وی رفع مشکلات طرحهای مسکن در استان جزو اولویتهای این اداره کل دانست و افزود: در آینده نزدیک بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن با کیفیت مطلوب و خدمات کامل به متقاضیان تحویل داده میشود.
عمادی با اشاره به طرح ۲ هزار واحدی نفت که بیش از ۱۴ سال به طول انجامیده، بیان داشت: مشکلات این طرح مرتفع شده و بیش از ۳۲۰ واحد از ۵۸۰ واحد باقیمانده در مراحل پایانی قرار داشته و در شرف تحویل به متقاضیان هستند.
عمادی خطاب به متقاضیان مسکن افزود: تمامی طرحهای استان از جمله اکباتان، ۲ هزار واحدی نفت، فرهنگ شهر و ۲ هزار واحدی سپیدار که با مشکلاتی در زمینه صدور مجوز، بانکهای عامل، آمادهسازی زمین و تأمین اعتبار مواجه بودند، بیش از ۹۰ درصد از مشکلاتشان برطرف شده و همه این طرحها فعال شدهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: تاکید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی بر این است که هیچ طرحی بدون خدمات و امکانات لازم از جمله مدرسه و مسجد به متقاضیان تحویل داده نشود.
وی گفت: تلاش میکنیم تا پایان امسال، تمامی نواقص و مشکلات باقیمانده را برطرف کرده و طرحها را با استانداردهای لازم به بهرهبرداری برسانیم.
عملیات اجرایی پروژه ۲۰۰۰ واحدی مسکن مهر نفت اهواز پس از انعقاد تفاهمنامه همکاری میان وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی در زمینی به مساحت حدود ۳۸ هکتار آغاز شد.
پروژه دو هزار واحدی نفت از معدود پروژههای مسکن مهر کشور است که در بافت شهری کلانشهر اهواز اجرا شده و دارای ۱۰ قطعه کاربری آموزشی ۵ قطعه کاربری تجاری محلهای کاربری پارکینگ ۴ قطعه کاربری خدمات و تاسیسات شهری دو قطعه کاربری اداری دو قطعه کاربری ورزشی دو قطعه کاربری درمانی دو قطعه بازار بازار روز دو قطعه کاربری مذهبی و دو قطعه کاربری فرهنگی که بخشی از آنها در حال ساخت و ساز است.