به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: این استان با ثبت‌نام بیش از چهار هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در مراسم اعتکاف، به عنوان یکی از استان‌های پیشتاز کشور در حوزه اعتکاف دانش‌آموزی شناخته می‌شود و این جایگاه، مسئولیت متولیان امر را در ارتقای کیفیت برگزاری این مراسم دوچندان کرده است.

مهدی مرتضوی با تأکید بر اینکه اعتکاف باید فراتر از حضور فیزیکی دانش‌آموزان در مساجد باشد، افزود: برنامه‌ریزی دقیق، محتوای متناسب با سن دانش‌آموزان، استفاده از مربیان مجرب و روحانیون آگاه و برخورد صبورانه و کریمانه با نوجوانان، از الزامات موفقیت اعتکاف دانش‌آموزی است تا هیچ دانش‌آموزی از این فرصت معنوی محروم نشود.

وی با اشاره به نقش مؤثر تبلیغ دانش‌آموزمحور گفت: دعوت دانش‌آموزان از یکدیگر، بهترین و اثرگذارترین روش برای توسعه فرهنگ اعتکاف در بین نسل نوجوان است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون ۲۱۰ مسجد دانش‌آموزی در استان فعال شده است، افزود: چهار هزار و ۵۵۳ دانش‌آموز در اعتکاف امسال ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۲.۵ درصد آنان برای نخستین بار در این مراسم معنوی شرکت می‌کنند؛ آماری که نشان‌دهنده دغدغه‌مندی خانواده‌ها و استقبال چشمگیر دانش‌آموزان است.

مرتضوی گفت: خراسان جنوبی از نظر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه نورینو، رتبه سوم کشور و از نظر نسبت جمعیت ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی به کل دانش‌آموزان، رتبه نخست کشور را کسب کرده و نسبت به سال گذشته نیز حدود ۱۵ درصد افزایش مشارکت داشته است.

وی با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان دختر در شهرستان بیرجند گفت: به دلیل محدودیت فضا و کمبود مساجد، حدود ۸۰۰ دانش‌آموز به‌صورت ذخیره در انتظار فراهم شدن شرایط حضور در اعتکاف هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه آموزش و پرورش پای‌کارترین دستگاه اجرایی در برگزاری اعتکاف است، افزود: ۶۸ درصد معتکفین استان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند و تشکل‌هایی مانند سازمان دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی و انجمن‌های اسلامی با تمام ظرفیت در اجرای این مراسم مشارکت دارند.

مرتضوی گفت: برگزارکنندگان اعتکاف باید با صبر، بزرگواری و برخورد مناسب عمل کنند تا نوجوانان با خاطره‌ای خوش از این فضای معنوی خارج شوند. همچنین بازدید مسئولان استانی و شهرستانی از مساجد محل اعتکاف برنامه‌ریزی شده تا ضمن نظارت، دانش‌آموزان احساس حمایت و توجه داشته باشند.

وی افزود: مراقبت و توجه به دانش‌آموزان قبل، حین و بعد از اعتکاف در دستور کار قرار دارد و بر همین اساس تأکید شده است که در روز بعد از اعتکاف، هیچ‌گونه امتحانی در مدارس برگزار نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های توجیهی برای عوامل اجرایی اعتکاف تأکید کرد و گفت: همکاران فرهنگی به‌صورت داوطلبانه در مساجد سازماندهی می‌شوند تا در مدیریت دانش‌آموزان و حتی برگزاری کلاس‌های تقویتی همکاری داشته باشند.

مرتضوی تأمین زیرساخت‌هایی مانند گرمایش، آب گرم و فضای مناسب را ضروری دانست و افزود: زمان ملاقات اولیا و مسئولان باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که آرامش و استراحت دانش‌آموزان مختل نشود.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها گفت: اعتکاف نباید برنامه‌ای مقطعی باشد، بلکه باید به بخشی از فرآیند تربیتی مستمر تبدیل شود تا آثار آن در رفتار، اخلاق و سبک زندگی دانش‌آموزان ماندگار بماند.