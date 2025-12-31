به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل گمرکات استان گفت: ۲۷ هزار و ۵۱۱ دستگاه کامیون کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۲۰۵ دلار از طریق گمرک ماهیرود به مقصد افغانستان ترانزیت شده است.

محمد کوهگرد افزود: این تعداد کامیون کالا به وزن ۷۱۵ هزار و ۱۹۰ تن انواع کالای صادراتی شامل پارچه، شکر، روغن خوراکی، کنجاله سویا، نوشابه انرژی‌زا، فوفل، آرد، تایر مستعمل، کود شیمیایی و سایر اقلام بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد کامیون ۲۵ درصد، از نظر ارزش ۱۸ درصد و از نظر وزن ۲۶ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین در خصوص ترانزیت مبدا گفت: در همین مدت، ۷۳۸ دستگاه کامیون به ارزش ۶۱ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۹۲۰ دلار کالا با وزن ۱۹ هزار و ۱۴۹ تن از کشور افغانستان از طریق این گمرک به سایر مقاصد ترانزیت شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی افزود: این محموله‌ها شامل انجیر خشک، زردآلو خشک، مغز گردو، تجهیزات آزمایشگاهی، زیره سیاه، سیر، خودرو تویوتا، ژنراتور، کشمش سیاه و سایر اقلام بوده است.

کوهگرد افزود: این میزان ترانزیت مبدا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعداد کامیون ۳۸۹ درصد، از نظر ارزش کالا یک‌هزار و ۴۸۰ درصد و از نظر وزن ۳۹۱ درصد رشد داشته است.