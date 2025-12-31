ترانزیت بیش از یک میلیارد دلار کالا از خراسان جنوبی
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی از ترانزیت بیش از یک میلیارد دلار کالا از خراسان جنوبی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
مدیرکل گمرکات استان گفت: ۲۷ هزار و ۵۱۱ دستگاه کامیون کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۲۰۵ دلار از طریق گمرک ماهیرود به مقصد افغانستان ترانزیت شده است.
محمد کوهگرد افزود: این تعداد کامیون کالا به وزن ۷۱۵ هزار و ۱۹۰ تن انواع کالای صادراتی شامل پارچه، شکر، روغن خوراکی، کنجاله سویا، نوشابه انرژیزا، فوفل، آرد، تایر مستعمل، کود شیمیایی و سایر اقلام بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر تعداد کامیون ۲۵ درصد، از نظر ارزش ۱۸ درصد و از نظر وزن ۲۶ درصد افزایش داشته است.
وی همچنین در خصوص ترانزیت مبدا گفت: در همین مدت، ۷۳۸ دستگاه کامیون به ارزش ۶۱ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۹۲۰ دلار کالا با وزن ۱۹ هزار و ۱۴۹ تن از کشور افغانستان از طریق این گمرک به سایر مقاصد ترانزیت شده است.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی افزود: این محمولهها شامل انجیر خشک، زردآلو خشک، مغز گردو، تجهیزات آزمایشگاهی، زیره سیاه، سیر، خودرو تویوتا، ژنراتور، کشمش سیاه و سایر اقلام بوده است.
کوهگرد افزود: این میزان ترانزیت مبدا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعداد کامیون ۳۸۹ درصد، از نظر ارزش کالا یکهزار و ۴۸۰ درصد و از نظر وزن ۳۹۱ درصد رشد داشته است.