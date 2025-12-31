پخش زنده
امروز: -
سی و پنجمین دوره فوتبال جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ شب گذشته در مغرب پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، در این دوره ۲۴ تیم حضور دارند که به مدت ۲۸ روز رقابت میکنند. تیمها در ۶ گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه تیمهای اول و دوم و نیز ۴ تیم برتر سوم راهی دور یک هشتم نهایی میشوند.
مسابقات ابتدا قرار بود به میزبانی گینه برگزار شود، اما با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا، در سپتامبر ۲۰۲۲ میزبانی از گینه گرفته و در سال ۲۰۲۳ به مغرب واگذار شد. مسابقات در ۹ ورزشگاه در شهرهای اغادیر، دارالبیضا، فاس، مراکش، ریاط و طنجه برگزار میشود و گروه بندی بر اساس رده بندی فیفا صورت گرفته است.
نتایج و برنامه و وضعیت سایر گروهها به این شرح است:
گروه یک:
زامبیا ۰ - ۳ مغرب (گلها: ایوب الکعبی در دقایق ۹ و ۵۰ و براهیم دیاس ۲۷)
قمر ۰ - ۰ مالی
تیمهای مغرب با ۷ و ملی با ۳ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیمهای قمر و زامبیا با ۲ امتیاز سوم و چهارم شدند و از دور رقابتها کنار رفتند.
گروه دو:
آنگولا ۰ - ۰ مصر
تیم مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.
زیمبابوه ۲ - ۳ آفریقای جنوبی
تیمهای مصر با ۷ و آفریقای جنوبی با ۶ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیم آنگولا با ۲ امتیاز سوم است و در انتظار نتایج سایر گروهها ماند و تیم زیمبابوه با یک امتیاز چهارم است و حذف شد.
گروه سه:
اوگاندا ۱ - ۳ نیجریه (گلهای نیجریه: ابره اونوچو در دقیقه ۲۸ و رافائل اونیدیکا ۶۲ و ۶۷)
تانزانیا ۱ - ۱ تونس (گل تونس: اسماعیل غرب ۴۳ - پنالتی)
تیمهای نیجریه با ۹ و تونس با ۴ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیم تانزانیا با ۲ امتیاز سوم است و در انتظار نتایج سایر گروهها ماند. تیم اوگاندا با یک امتیاز چهارم است و حذف شد.
گروه چهار:
بوتسوآنا ۰ - ۳ کنگوی دموکراتیک
بنین ۰ - ۳ سنگال (گلهای سنگال: عبدالله سِک در دقیقه ۳۸، حبیب دیالو ۶۲ و پاپه شریف اندیایه ۷ + ۹۰ - پنالتی)
تیمهای سنگال و کنگوی دموکراتیک با ۷ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و صعود کردند. تیم بنین با ۳ امتیاز سوم است و در انتظار نتایج سایر گروهها ماند.. تیم بوتسوآنا بدون امتیاز در رده چهارم جای گرفت و حذف شد.
گروه پنج:
برنامه - چهارشنبه ۱۰ دی:
گینه استوایی - الجزایر
سودان - بورکینافاسو
تیم الجزایر با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیمهای بورکینافاسو و سودان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم گینه استوایی بدون امتیاز چهارم است.
گروه شش:
برنامه - چهارشنبه ۱۰ دی:
گابن - ساحل عاج
در تیم گابن دیدیه اندونگ هافبک تیم استقلال تهران عضویت دارد.
موزامبیک - کامرون
تیمهای ساحل عاج (قهرمان دوره قبل) و کامرون با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای موزامبیک با ۳ امتیاز سوم و گابن بدون امتیاز چهارم هستند.
در جدول تیمهای سوم گروهها تیمهای ۳ امتیازی موزامبیک، سودان و بنین اول تا سوم هستند و تیمهای ۲ امتیازی تانزانیا، آنگولا و قمر در ردههای چهارم تا ششم قرار گرفتند.
در جدول گلزنان ریاض محرز از الجزایر، براهیم دیاس از مغرب و ایوب الکعبی با ۳ گل به طور مشترک در صدر قرار گرفتند.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم ساحل عاج با شکست تیم نیجریه قهرمان شد و تیم آفریقای جنوبی به مقام سوم رسید.
مجموع جوایز مالی این دوره ۳۲ میلیون دلار اعلام شد که به تیم قهرمان ۷ میلیون دلار تعلق میگیرد و به تیم نایب قهرمان ۴ و سوم ۳ میلیون دلار داده خواهد شد.
در تاریخ جام ملتهای آفریقا که از سال ۱۹۵۷ هر دو سال یک بار برگزار میشود، تیم مصر با ۷ قهرمانی ۳ نایب قهرمانی و ۳ عنوان سومی همچنان رکورد دار است و تیمهای کامرون با ۵ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و غنا با ۴ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم نیجریه با ۳ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۸ سومی در رده چهارم قرار گرفته است. تیم ساحل عاج نیز با ۳ قهرمان و دو نایب قهرمانی پنجم است.
دوره آتی جام ملتهای آفریقا در سال ۲۰۲۷ به میزبانی مشترک سه کشور کنیا، تانزانیا و اوگاندا برگزار خواهد شد.