رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با پیگیری‌های قضایی و ورود دادستانی ساوه، وضع مالکیت و مدیریت کارخانه آلومینیوم پارس ساماندهی و این واحد صنعتی به اداره تصفیه امور ورشکستگی تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام سعید جزائی از اقدام قضایی مؤثر و هماهنگ دادگستری شهرستان ساوه با معاونت قضایی قوه قضاییه در ساماندهی وضع کارخانه آلومینیوم پارس در شهرستان ساوه خبر داد و گفت: با اهتمام دستگاه قضایی و حمایت معاونت قضایی قوه قضاییه، این واحد صنعتی پس از سال‌ها بلاتکلیفی، به‌طور رسمی به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران تحویل شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ضمن اشاره به جایگاه این کارخانه در صنعت کشور،افزود: کارخانه آلومینیوم پارس به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولیدی در حوزه‌ی آلومینیوم، با بیش از ۸۰۰ نفر نیروی انسانی فعال، از سال‌ها پیش نقش مؤثری در اشتغال، تولید و تأمین نیاز صنایع کشور داشته است.

وی همچنین گفت: این واحد صنعتی در سال ۱۳۹۳ به علت مشکلات مالی و بانکی دچار ورشکستگی شد؛ اما به‌رغم چالش‌های متعدد، تولید در آن به‌صورت مستمر ادامه یافت.

حجت الاسلام جزائی افزود: در سال‌های گذشته تلاش‌های متعددی برای تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت این کارخانه صورت گرفت، لذا چهار مرحله مزایده جهت انتقال مالکیت کارخانه برگزار شد که به دلیل ارزش مالی بالای مجموعه و شرایط خاص بازار، هیچ یک از مزایده‌ها منجر به معرفی برنده نشد. در ادامه، کارخانه خارج از فرآیند مزایده و از طریق واگذاری با اقساط بلندمدت به "صنایع آلومینیوم خاتم اراک" منتقل شد و توسط شرکت نیک آلومینیوم اداره می‌شد. این نحوه واگذاری از ابتدا با اعتراضاتی مواجهه شد و در نهایت دیوانعالی کشور طی رسیدگی اقدام به ابطال واگذاری کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در ایام اخیر گزارشی به دادستانی ساوه مبنی بر خروج مواد اولیه خریداری‌شده از بورس و نگهداری آن در انبار خارج از محل کارخانه ارائه شد، لذا دادستان عمومی و انقلاب ساوه با صدور دستور فوری و به موقع، مانع هرگونه اخلال در روند تولید و تضییع حقوق عمومی شد.

وی ادامه داد: در پی این پیگیری‌ها و همراهی معاونت قضایی قوه قضاییه، تحویل رسمی کارخانه به اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام شد تا فرآیند نظارت قضایی و تعیین تکلیف این مجموعه در چارچوب قانون دنبال شود.