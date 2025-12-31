به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: در پی بررسی گزارش‌های شهروندان، مبنی بر نگهداری و فروش مرغ فاسد در یک واحد صنفی فروش مرغ، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، مأموران اداره نظارت براماکن عمومی این فرماندهی با تشکیل گروه نظارتی به واحد صنفی اعزام شدند.

ایرج کاکاوند افزود: در بازرسی صورت گرفته ۲۱۸ کیلوگرم مرغ تاریخ گذشته و فاسد با بوی نامطبوع که برای فروش و عرضه به مشتریان نگهداری شده بود، کشف و مرغ‌های فاسد کشف شده برای از بین بردن تحویل اداره دامپزشکی شد.

وی ادامه داد: متصدی واحد صنفی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی و پس از هماهنگی با مقام قضائی برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و رعایت نکردن قوانین و مقررات بهداشتی مهر و موم شد.

وی با قدردانی از مشارکت شهروندان در تأمین نظم و امنیت، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک و مشابه موضوع را به سامانه مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.