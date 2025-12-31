به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان سمنان میزان بارش ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته به این شرح است :

شاهرود ۰.۳ میلیمتر باران ، دامغان ۰.۰۱ میلیمتر باران ، بیارجمند ۴ میلیمتر باران و ۲ سانتیمتر برف ، شهمیرزاد یک میلیمتر باران و ۲ سانتیمتر برف ، میامی ۹.۶ میلیمتر باران و ۲ سانتیمتر برف ، رضوان ۱۳.۶ میلیمتر باران و ۱۰ سانتیمتر برف ، ایستگاه فرودگاه شاهرود ۲.۴ میلیمتر باران و ۳ سانتیمتر برف ، کوهان ۱.۵ میلیمتر میلیمتر باران و ۰.۰۱ میلیمتر برف ، فرومد ۶ میلیمتر باران و ۷ سانتیمتر برف ، فولادمحله ۰.۷ میلیمتر باران همراه با برف ، احمدآباد ۵.۵ میلیمتر باران و ۱۰ سانتیمتر برف ، باغستان ۱۱.۴ میلیمتر باران و ۸ سانتیمتر برف ، دیباج ۱۱ میلیمتر باران و ۲۰ سانتیمتر برف ، حسین آباد کالپوش ۱۳.۳ میلیمتر و ۱۹ سانتیمتر برف ، لرد ۴ میلیمتر باران و ۷ سانتیمتر برف ، چاشم ۷ میلیمتر باران و ۱۳.۶ سانتیمتر برف ، ده صوفیان ۷ میلیمتر باران و ۵ سانتیمتر برف ، حق الخواجه ۳.۵ میلیمتر باران و ۵ سانتیمتر برف ، تاش ۱۹ میلیمتر باران و ۳۶ سانتیمتر برف ، استربند ۵ میلیمتر باران و ۳.۵ سانتیمتر برف ، جودانه ۴ میلیمتر باران و ۸ سانتیمتر برف ، عباس آباد ۷ میلیمتر باران و ۰.۰۱ سانتیمتر برف ، مهدی آباد ۴.۹ میلیمتر باران و ۶.۹ سانتیمتر برف ، زمان آباد ۹.۵ میلیمتر باران و ۷ سانتیمتر برف ، رضا آباد ۵ میلیمتر باران و ۶ سانتیمتر برف ، دلبر ۴.۵ میلیمتر باران و ۳.۵ سانتیمتر برف ، قلعه بالا ۱۳ میلیمتر باران و ۲۲ سانتیمتر برف ، دستجرد ۱۴ میلیمتر باران و ۹ سانتیمتر برف ، ملاده ۲۳ میلیمتر باران و ۳۰ سانتیمتر برف ، طزره ۳ میلیمتر باران و ۴ سانتیمتر برف ، دشت بو ۸.۵ میلیمتر باران و ۱۸ سانتیمتر برف ، کلاته رودبار ۱۰ سانتیمتر برف و آستانه ۲ سانتیمتر برف.

این سامانه بارشی امشب از سمت شرق استان سمنان خارج می‌شود. در روز‌ پنجشنبه جوی پایدار در استان حاکم است. در این مدت روند کاهشی دما ادامه دارد .