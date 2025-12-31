پخش زنده
امروز: -
سی و دومین یادواره سرداران و ۲۶ شهید سرافراز محله ولاغوز شهرستان کردکوی همزمان با سالگرد شهید گمنام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مراسم سی و دومین یادواره بزرگداشت سرداران و ۲۶ شهید سرافراز محله ولاغوز شهرستان کردکوی، همزمان با سومین سالگرد تدفین شهید خوشنام این محله و گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، با حضور پرشور مردم برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام حاج رضا افضلی با استناد به خاطرات و منش شهدای والامقام، بر اهمیت حفظ ارزشهای دفاع مقدس و لزوم تداوم راه شهدا در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد.
وی سبک زندگی شهدا و الگوسازی از آنان را برای نسل جوان ضروری دانست.