به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مراسم سی و دومین یادواره بزرگداشت سرداران و ۲۶ شهید سرافراز محله ولاغوز شهرستان کردکوی، همزمان با سومین سالگرد تدفین شهید خوشنام این محله و گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، با حضور پرشور مردم برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام حاج رضا افضلی با استناد به خاطرات و منش شهدای والامقام، بر اهمیت حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و لزوم تداوم راه شهدا در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد.

وی سبک زندگی شهدا و الگوسازی از آنان را برای نسل جوان ضروری دانست.



