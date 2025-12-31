به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل شیلات لرستان در همایش ملی آبزی‌پروری و فناوری‌های نوین که امروز در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی استان برگزار شد گفت: در سال‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت سازمان شیلات ایران، تحولات قابل توجهی در حوزه آبزی پروری استان رقم خورده و میزان تولید به حدود ۴۵ هزار تن در سال رسیده است.

کیارش بیرانوند با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، لرستان توان تولید بیش از ۱۵۰ هزار تن انواع آبزیان را دارد که تحقق این هدف مستلزم تکمیل زنجیره ارزش، جذب سرمایه گذار و توسعه صنایع وابسته است.

مدیرکل شیلات لرستان تصریح کرد: در بسیاری از حلقه‌های زنجیره آبزی پروری، استان به سطح مطلوبی از دانش و توان فنی دست یافته و حتی در برخی بخش‌ها در سطح ملی حرف برای گفتن دارد.

بیرانوند با اشاره به دستاورد‌های استان در حوزه تکثیر و اصلاح نژاد گفت: تولید تخم چشم زده، بچه ماهی و اصلاح نژادی در استان به سطحی رسیده که امکان صادرات این محصولات نیز وجود دارد و در این بخش، لرستان جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: ظرفیت تولید تخم چشم زده در استان به حدود ۱۳۰ میلیون عدد رسیده و مجتمع‌های فعال متعددی در این حوزه فعالیت دارند.

مدیرکل شیلات لرستان با بیان اینکه توسعه نامتوازن زنجیره ارزش یکی از چالش‌های اصلی این حوزه است گفت: با وجود وضعیت مناسب در تولید و پرورش، استان در حوزه فرآوری، خوراک و صادرات جایگاه مطلوبی ندارد که دلیل اصلی آن کمبود سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی است.

بیرانوند اظهار کرد: هرچند چند کارخانه خوراک و بسته بندی در استان فعال هستند، اما ظرفیت‌های بیشتری وجود دارد که نیازمند ورود جدی سرمایه گذاران است تا کل زنجیره تولید تا بازار تکمیل شود.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های نوین پرورش آبزیان افزود: پرورش ماهی در قفس در استان آغاز شده و ۲ طرح در این زمینه به بهره برداری رسیده که نتایج بسیار خوبی داشته است و با تفاهم نامه‌های امضا شده به زودی توسعه خواهند یافت چراکه هدف گذاری شده است تولید پرورش ماهی در قفس به حداقل پنج هزار تن برسد.

بیرانوند گفت: بیش از ۲۰ نقطه مستعد در حاشیه رودخانه‌های استان شناسایی و مطالعه شده و آمادگی کامل برای واگذاری به سرمایه گذاران وجود دارد که بخشی از این طرح‌ها با اخذ مجوز ماده ۲۳ و اجرای زیرساخت‌ها از طریق ماده ۲۷ آماده واگذاری به بخش خصوصی هستند.

وی افزود: این مجتمع‌ها شامل طرح‌های سردابی، گرمابی و خاویاری است که با واگذاری آنها منابع مالی جدید برای آغاز پروژه‌های بعدی تأمین خواهد شد.

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به برنامه ایجاد بازارچه تخصصی آبزیان گفت: این بازارچه می‌تواند به عنوان یک پایلوت مرکزی برای عرضه و صادرات آبزیان عمل کند و تاثیر مستقیمی بر افزایش سرانه مصرف، سلامت جامعه و توسعه بازار داشته باشد.

بیرانوند خاطرنشان کرد: سرانه مصرف آبزیان در لرستان پایین‌تر از میانگین کشور است و با راه اندازی بازارچه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی، سرانه مصرف به حدود ۹ کیلوگرم افزایش یافته، اما همچنان نیاز به ارتقا دارد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های خدادادی استان اظهار کرد: انتظار می‌رود با حمایت نمایندگان مجلس و تخصیص ردیف‌های اعتباری مناسب، زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش تکمیل شود تا تحول اساسی در اقتصاد آبزی پروری لرستان ایجاد شود.



رئیس اتاق بازرگانی لرستان هم با اشاره به گزارش‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مبنی بر تأمین بیش از نیمی از آبزیان مصرفی جهان از طریق آبزی‌پروری و دو برابر شدن سرانه مصرف در چند دهه گذشته، گفت: این واقعیت پیام روشنی دارد و آن این است که جهان ناگزیر از توسعه هوشمند، فناورانه و پایدار آبزی‌پروری است.



محمد خاکی با اشاره مزیت‌های کشور و استان افزود: ایران از تنوع اقلیمی بسیار خوبی برای تولید آبزیان برخوردار است و لرستان نیز با دارا بودن منابع آبی فراوان، طول روز مناسب و شرایط جغرافیایی مطلوب، از ظرفیت‌های بالایی بهره می‌برد، تا جایی که رتبه اول تولید ماهی در بین استان‌های غیرساحلی کشور را دارد.



رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به شکاف میان ظرفیت و عملکرد گفت: علی‌رغم ظرفیت‌های بسیار خوب در کشور و استان، سهم ما در بازار‌های جهانی بسیار ناچیز است. مشکل اصلی اینجاست که نتوانسته‌ایم ارزش افزوده و ثروت خلق کنیم. ما با چالش‌هایی نظیر بهره‌وری پایین، محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین، ضعف در زنجیره ارزش و حضور محدود در بازار‌های صادراتی مواجه هستیم.



خاکی گفت: آبزی‌پروری تنها یک فعالیت تولیدی نیست، بلکه یک زنجیره اقتصادی کامل از نهاده و فناوری تا بسته‌بندی، بازار و صادرات است. اتاق بازرگانی به عنوان نهاد نماینده بخش خصوصی، باید پیوند میان تولید و بازار را تقویت کند، مسیر سرمایه‌گذاری را شفاف‌تر نماید و گفت‌وگوی مؤثری میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران برقرار سازد.





رئیس اتاق بازرگانی لرستان هدف از برگزاری این همایش را شناسایی فرصت‌های واقعی سرمایه گذاری در زنجیره آبزی پروری، شناسایی گلوگاه‌های فناورانه، معرفی فناوری‌های نوین قابل پیاده سازی و ایجاد شبکه ارتباطی میان تولیدکنندگان، فناوران، سرمایه گذاران و نهاد‌های مرتبط عنوان کرد.

خاکی افزود: محور‌های این همایش به صورت زنجیره‌ای از تکثیر و پرورش تا خوراک، سلامت، فرآوری، بسته بندی، بازار و صادرات طراحی شده و تمرکز اصلی آن بر افزایش بهره وری و کاهش فشار بر منابع طبیعی است.

وی از برنامه ریزی برای تداوم این رویداد در سال‌های آینده خبر داد و گفت: تلاش داریم این همایش به یک جشنواره تخصصی تبدیل و دبیرخانه دائمی آن در استان ایجاد شود تا پیگیری نتایج، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و تدوین بسته‌های پیشنهادی سرمایه گذاری به صورت مستمر انجام گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان تاکید کرد: این همایش آغاز یک مسیر مشترک با همکاری شیلات استان است و امیدواریم با همراهی فعالان این حوزه و بهره گیری از آخرین فناوری ها، حضور فعال و جدی در بازار‌های بین المللی داشته باشیم و زمینه رشد اقتصادی و خلق ارزش افزوده پایدار برای استان و کشور فراهم شود.

سالانه ۳۰ هزار تن ماهی سردآبی در لرستان تولید می‌شود و این استان رتبه نخست استان‌های غیر ساحلی را در این زمینه دارد.