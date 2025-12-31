پخش زنده
در پایشهای شبانه روزی شرکت توزیع برق استان اصفهان حدود هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: این شرکت با تلاشهای شبانهروزی نیروهای متخصص حراست و لوازم اندازه گیری، موفق به کشف و جمعآوری ۹۸۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۹ ماهه نخست سال جاری شد.
محمد مرادی افزود: با محاسبه کشف شدههای گذشته، بیش از ۱۹ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در استان شناسایی شده است.
وی با اشاره به تعداد دستگاههای کشف شده در سال جاری ادامه داد: این دستگاهها معادل ایجاد ۲۹۰۰ کیلووات ناترازی و مصرف برق حدود ۸۸۰۰واحد مسکونی در سال بوده است، همچنین جبران این ناترازی، معادل مصرف بیش از ۲۳ هزار لیتر گازوئیل در شبانهروز بود؛ اتلافی که فشار مضاعفی بر منابع ملی و شبکه سراسری برق وارد میکرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: شهروندان میتوانند محلهای مشکوک را به سامانه محرمانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.