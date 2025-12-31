روابط عمومی مجموعه فرهنگی رهپویان وصال گفت: مراسم اعتکاف با حضور مداحان، سخنرانان و اساتید دانشگاه و حوزه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی مجموعه فرهنگی رهپویان وصال در جمع خبرنگاران گفت: امسال بیش از ده هزار نفر برای حضور در اعتکاف بزرگ جوانان شیراز ثبت نام کردند، اما به دلیل محدودیت ظرفیت مسجد شهدا با قرعه کشی ۸ هزار نفر از سراسر ایران و حتی خارج از کشور برای شرکت در اعتکاف انتخاب شدند.

احد پاریابی گفت: به دلیل درخواست زیاد مردم برای حضور در اعتکاف قرعه کشی شده است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد افراد متقاضی ثبت نام کنندگان زیر ۲۰ سال هستند افزود: امسال برای نخستین بار ۳۰ درصد ظرفیت را به افراد تا ۶۰ سال ثبت نام شده است.

روابط عمومی مجموعه فرهنگی رهپویان وصال گفت: ما در این برنامه در تلاش هستیم از مداحان، سخنرانان و اساتید دانشگاه و حوزه را دعوت کنیم در مورد مسائل مختلف سخنرانی کنند و در اغلب برنامه‌ها امور تربیتی در نظر گرفته می‌شود.

پاریابی افزود: امسال مهدکودکی برپا و اتاق‌های مادر کودک در نظر گرفته شده تا مادران جوان بتوانند معتکف شوند.

استان فارس در برگزاری رویداد بزرگی معنوی اعتکاف از نظر کیفیت و آمار در کشور رتبه نخست را دارد.