به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، آیت الله علی کاظمی نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در تجمع حماسه ۹ دی در مصلای حضرت آیت الله العظمی بهجت فومن گفت: فتنه‌گران در سال ۸۸ به بهانه تقلب در انتخابات با اهانت به مقدسات به مبارزه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی پرداختند، اما ملت ولایتمدار ایران با بصیرت وخلق حماسه‌ای عظیم در صحنه حاضر شدند و این توطئه بزرگ را خنثی کردند.

وی افزود: امروز مقام معظم رهبری به نیابت از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پرچمدار انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی است و ما در زیر خیمه ولایت هستیم و با دل وجان از راه امام و شهدا اسداری می‌کنیم و همواره پشتیبان ولایت فقیه خواهیم ماند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه دشمن صهیونی خاطرنشان کرد : رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت آمریکای جنایتکار و ایادی داخلی خود با تحمیل جنگ نابرابر تلاش می‌کردند تا انقلاب اسلامی را به نابودی بکشانند، اما ملت بزرگ ایران با اتحاد و انسجام و یکپارچگی خود زیر پرچم ولایت فقیه در مقابل این توطئه به صحنه آمدند و آنها را بر سر جای خود نشاند.

حجت الاسلام والمسلمین داوودی امام جمعه فومن نیز در این مراسم گفت: مردم ولایتمدار ایران اسلامی با بصیرت و ولایت مداری خود در ۹ دی سال ۸۸ در صحنه حاضر شدند و با حمایت از ولایت رهبری و انقلاب اسلامی حماسی بزرگ خلق کردند لذا بر ماست که راه شهدا و امام عظیم الشأن را ادامه دهیم تا دشمنان فرصت هیچ توطئه‌ای را نداشته باشند.

در این مراسم حاضران با سر دادن شعار‌های مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل و پیروی از ولایت و رهبری حمایت خود را از ولایت فقیه و انقلاب اسلامی اعلام داشتند.