پخش زنده
امروز: -
جان مادر باردار بوکانی پس از تلاش چهار ساعته در برف و کولاک نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان با اشاره به انجام موفقیتآمیز انتقال یک مادر باردار بوکانی در شرایط جوی نامساعد و کولاک شدید برف گفت: پس از اعلام وضعیت یک مادر باردار ۳۰ ساله که در هفته ۲۵ بارداری قرار داشت، تیم مدیریت بحران شهرستان بوکان با هماهنگی کامل و در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شد.
علی حسین زاده افزود: این مادر باردار از روستای "سلامت" واقع در ۶۵ کیلومتری شهرستان بوکان و تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورهکانی بود که انتقال وی به دلیل سخت گذر بودن و شرایط سخت جوی و کولاک شدید برف حدود چهار ساعت به طول کشید.
حسین زاده تصریح کرد: این عملیات با همکاری اورژانس ۱۱۵، امور عمومی مرکز بهداشت، واحد نقلیه، اداره راهداری، تیم آفرود شهرستان بوکان، مامای مرکز خدمات جامع سلامت کورهکانی و بهورزان خانه بهداشت روستای سلامت انجام شد.
وی گفت: این مادر باردار پس از انجام مراقبتهای لازم و با وضعیت عمومی مناسب، هوشیار و اورینته، به اورژانس بیمارستان شهید دکتر قلیپور شهرستان بوکان منتقل شد و هماکنون تحت مراقبتهای درمانی قرار دارد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان، ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی تمامی عوامل دخیل در این مأموریت تأکید کرد: همافزایی و هماهنگی بینبخشی دستگاههای اجرایی و درمانی، نقش تعیینکنندهای در حفظ جان بیماران، بهویژه مادران باردار، در شرایط بحرانی و جوی نامساعد دارد.