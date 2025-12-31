پخش زنده
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با صدور حکمهای جداگانه، مسئولان دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون را معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد علامتی در احکامی جداگانه، لیلا بابایی را به عنوان دبیر، سیدمحسن بنیهاشمی را بهعنوان دبیر علمی، پوپک عظیمپور را به عنوان دبیر بخش عروسکی، امیر محمدپور را بهعنوان مسئول کمیته مالی و پشتیبانی، مجتبی دانشور را بهعنوان مسئول کمیته روابط عمومی و ارتباطات رسانهای، سعیده عزیزیان را بهعنوان مسئول اجرایی بخش علمی، مهدی رسولی را بهعنوان مسئول کمیته نمایشگاهی، هاجر کامرانیشهری را بهعنوان مسئول کمیته ارزیابی و روحالله عباسینژاد را بهعنوان مسئول کمیته حراست دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون منصوب کرد.
مدیرعامل کانون در این احکام با اشاره به تعهد، توانمندی و سابقههای ارزشمند دبیران و مسئولان کمیتهها، این مسئولیتها را به آنان سپرد و ابراز امیدواری کرد با توکل به خداوند متعال و برنامهریزی شایسته، شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد ملی باشیم.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون از ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران از ساعت ۱۱ تا ۲۰ برگزار میشود.