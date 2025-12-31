پخش زنده
رئیس ستاد اعتکاف استان تهران با تشریح برنامههای اعتکاف ۱۴۰۴ اعلام کرد: امسال بیش از هزار مسجد در استان تهران آماده میزبانی بیش از ۱۴۰ هزار نفر از معتکفان استان تهران هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حجتالاسلام شرفخانی رئیس ستاد اعتکاف استان تهران، با معرفی ساختار ستاد اعتکاف استان تهران، گفت: این ستاد با حضور مجموعهای گسترده از نیروهای مردمی، ائمه جماعات، سازمان تبلیغات اسلامی، امور مساجد، سپاه و بسیج استان تهران، شهرداری تهران (مرکز امور دینی)، حوزههای علمیه، نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاهها، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، آموزش و پرورش شهر و شهرستانهای تهران و سازمان اوقاف فعالیت میکند.
وی افزود: برنامهریزی برای اعتکاف سال ۱۴۰۴، از حدود سه ماه پیش آغاز شده است.
رئیس ستاد اعتکاف استان تهران با تأکید بر جامعیت این عبادت گفت: اعتکاف مجموعهای از عبادتهای فردی و جمعی است؛ از نماز و روزه گرفته تا خواندن قرآن، مناجات، سکوت، تفکر و تربیت نفس.
حجتالاسلام شرفخانی اعتکاف را «تجربه زیست مؤمنانه» توصیف کرد و افزود: این عبادت نه به معنای انزوا، بلکه تمرین زندگی جمعی در فضای معنوی مسجد است.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر استمرار حالات معنوی اعتکاف در طول سال تأکید دارند و ستاد اعتکاف استان تهران نیز برنامهریزیهای خود را بر همین مبنا تنظیم کرده است.
رئیس ستاد اعتکاف استان تهران با اشاره به آمار سال گذشته اعلام کرد: در سال گذشته حدود ۷۰۰ مسجد در استان تهران میزبان اعتکاف بودند و نزدیک به ۱۱۰ هزار نفر در این مراسم شرکت کردند. امسال با افزایش ظرفیت، بیش از هزار مسجد آماده میزبانی هستند و پیشبینی میشود تعداد معتکفان استان تهران به بیش از ۱۴۰ هزار نفر برسد.
حجتالاسلام شرفخانی افزود: حدود ۷۰ درصد ثبتنامکنندگان زیر ۳۰ ساله هستند که این موضوع نشاندهنده گرایش جدی نسل نوجوان و جوان به معنویت است و برخلاف برخی ادعاها، از کاهش دینداری جوانان حکایت نمیکند.
وی با تأکید بر مردمی بودن اعتکاف تصریح کرد: همۀ هزینهها و مدیریت اعتکاف را مردم تامین میکنند و هیچ نهاد حاکمیتی در تأمین هزینهها دخالت ندارد.
رئیس ستاد اعتکاف استان تهران گفت: اعتکاف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به یکی از بزرگترین رویشهای معنوی کشور تبدیل شده و امسال پیشبینی میشود حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور در این مراسم شرکت کنند.
حجتالاسلام شرفخانی در ادامه به تنوع برنامههای اعتکاف اشاره کرد و افزود: اعتکافهای دانشآموزی، نوجوانانه، دانشجویی، عمومی، مادر و فرزندی و پدر و پسری از جمله ساختارهای پیشبینیشده در استان تهران است و فقط در شهر تهران، ۳۱۷ اعتکاف ویژه خواهران نوجوان و ۲۶۱ اعتکاف ویژۀ برادران نوجوان برگزار میشود.
وی گفت: در برخی مدارس خاص، بیش از نیمی از دانشآموزان در اعتکاف شرکت کردهاند که این امر نشاندهنده اشتیاق نسل جوان به عبادت و معنویت است.
رئیس ستاد اعتکاف استان تهران اضافه کرد: برای اعتکاف امسال چهار سرفصل محتوایی طراحی شده است که هرکدام برنامههای آموزشی، آییننامه اجرایی و محتوای اختصاصی دارند. همچنین دورههای توانمندسازی برای ائمه جماعت، مربیان و مجریان اعتکاف برگزار شده است و حلقههای معرفتی، انس با قرآن، تدبر و تفسیر، پاسخگویی به شبهات و گفتوگوهای دینی از برنامههای اصلی اعتکاف به شمار میروند.
حجتالاسلام شرفخانی افزود: در ۲۵ دانشگاه استان تهران نیز اعتکاف دانشجویی برگزار میشود و در برخی موارد به دلیل کمبود ظرفیت مساجد دانشگاه، از مساجد اطراف استفاده شده است.