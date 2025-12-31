محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، از ظرفیت قانونی مناسبی برخوردار است که هم در حوزه افزایش تولید و هم در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی کاربرد دارد.

وی همچنین درباره منابع و مصارف نفتی در لایحه بودجه اظهار کرد: سازوکار تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌گونه‌ای بوده که بخشی از ظرفیت‌های مرتبط با منابع نفتی، در قالب سرجمع‌های مختلف و به‌صورت تفکیک‌شده لحاظ شده و در یک بخش تجمیع نشده است. بر همین اساس، این برداشت ایجاد شد که تنها حدود پنج درصد از این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته، در حالی که این رقم در عمل به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.

وزیر نفت تأکید کرد: این موضوع در دستور کار اصلاح قرار گرفته و پس از بازنگری، لایحه مجدداً ارسال خواهد شد.