پخش زنده
امروز: -
براساس هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی از اواخر وقت امروز بارش متناوب برف و باران، وزش باد و از اوایل هفته آینده کاهش دما استان را فرا می گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ درهشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۹ امده است: براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با ورود سامانه بارشی، وضعیت جوی استان همراه با بارش متناوب برف و باران، وزش باد و کاهش دما (از اوایل هفته آینده) پیش بینی میشود.
زمان شروع مخاطره بارش برف و باران، وزش باد گاهی شدید، مه گرفتگی و کاهش دما اواخر وقت چهارشنبه مورخ (۱۴۰۴/۱۰/۱۰) است که تا شنبه مورخ (۱۴۰۴/۱۰/۱۳) درکلیه مناطق استان ادامه دارد.
در این شرایط احتمال لغزندگی، آبگرفتگی معابر شهری، کولاک برف و وقوع بهمن، یخبندان، کاهش دید و اخلال در ترددهای جادهای وجود دارد.
آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - مدیریت در مصرف و توزیع حاملهای انرژی- احتیاط در ترددهای شهری و جادهای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی- خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی- کنترل دمای گلخانهها و مرغداریها با توجه به کاهش دما - محکم سازی بناهای سبک و نیمه کاره و توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.