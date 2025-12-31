پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه، مستند دروغ پردازی ۳۰ ساله رژیم صهیونیستی درباره برنامه هستهای صلح آمیز ایران در "سی ان ان" را نشانه بی اساس بودن این ادعا، حتی در این رسانه آمریکایی دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای اسماعیل بقائی در فضای مجازی با اشاره به فیلم منتشر شده در این شبکه تلویزیونی درباره ادعاهای تکراری نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه هستهای ایران از سال ۱۹۹۶ تاکنون، نوشت:
این یعنی اعتیاد به بیماری دروغ گویی دائمی.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تصریح کرد: طبق مستندات گردآوری شده در سی ان ان، نتانیاهو از سی سال قبل، مدام این دروغ را تکرار کرده که ایران به تولید بمب هستهای، خیلی نزدیک است.