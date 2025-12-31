پخش زنده
نمایشنامه «بوی خون و خاکستر» نوشته حجت الاسلام فلاحزاده ابرقویی در جشنواره هنر آسمانی رتبه برتر را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اختتامیه دهمین جشنواره هنر آسمانی با سخنرانی آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور و با حضور شخصیتهای حوزوی، اساتید، طلاب و هنرمندان در مدرسه علمیه امام کاظم (ع) قم برگزار شد.
این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از ظرفیتهای هنری متعهد و دینی، میزبان آثار هنرمندانی از سراسر کشور بود و برگزیدگان در سه بخش هنرهای تجسمی، نمایشی و آوایی معرفی شدند.
بر این اساس، نمایشنامه «بوی خون و خاکستر» نوشته حجت الاسلام سید کاظم فلاحزاده ابرقویی توانست رتبه برتر را کسب کند.
این نمایش که به وقایع پس از عاشورا و حول زندگی یکی از صحابی رسول خدا (ص) یعنی زید بن ارقم میپردازد، توسط گروه هنری آینه و به کارگردانی آرش ساربان، در دو سال پیاپی در ابرکوه و اردکان ۱۰ اجرای موفق داشته است.