کارشناس اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت:روزهای پنجشنبه و جمعه، دمای هوا در سراسر استان افزایش یافته و موقتاً از سرمای هوا کاسته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ حسین سلطانی، کارشناس هواشناسی استان زنجان، گفت: آسمان استان امروز چهارشنبه 10 دیماه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
سلطانی افزود: از روز پنجشنبه و جمعه، دمای هوا در مناطق مختلف استان روند افزایشی را در پیش خواهد گرفت و هوا گرمتر میشود. این هوای نسبتاً گرم موقتی است؛ از روز شنبه مجدداً شاهد کاهش محسوس دما در استان خواهیم بود.
وی افزود: احتمال وقوع بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان در روز جمعه به دلیل عبور امواج جوی وجود دارد.
سلطانی گفت: طبق دادههای ایستگاههای هواشناسی استان زنجان در ۲۴ ساعت گذشته خیر اباد، سجاس و زرین آباد با با ثبت دمای منفی ۱۴ درجه سردترین و ایستگاههای گیلوان و چورزق با ثبت دمای مثبت ۱۱ درجه گرمترین نقاط استان گزارش شدند.وی افزود: دمای فعلی زنجان یک درجه است که نسبت روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه افزایش تشان میدهد.