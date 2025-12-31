در نشست مشترک مراکز تحقیقاتی فرماندهی انتظامی و شهید فهمیده استان، روند اجرای طرح‌های پژوهشی و راهکارهای تسهیل فعالیت محققان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در نشست رئیس مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی با رئیس مرکز شهید فهمیده استان در خصوص به نتیجه رساندن طرح‌های تحقیقاتی مورد حمایت طرح جهاد علمی و مرکز شهید فهمیده، تبادل نظر شد.

در این جلسه ضمن بررسی میزان و نحوه پیشرفت طرح‌های پژوهشی و حمایت از پایان نامه‌های مرتبط با ماموریت‌های پلیسی و انتظامی، به چالش‌ها و الزامات مورد نیاز برای همکاری و تسهیل شرایط لازم برای محققان و پژوهشگران به منظور پیشبرد اهداف و امور مطالعاتی پرداخته شد.