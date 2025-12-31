به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه شهرستان تنکابن در مراسم حماسه نهم دی ، روز نهم دی را به عنوان هفته بصیرت ،نقش مردم با پیروی از رهبر خود و مکتب اسلامی در پیروزی انقلاب اسلامی وخنثی شدن فتنه‌های دشمن دانست.

حجت‌الاسلام هدایتی افزود: درانقلاب اسلامی، سه عامل اساسی مردم، رهبر و مکتب نقش داشتند، مردم با پیروی از رهبر خود، و با الهام ازمکتب اسلام، به سرنگونی رژیم ستمشاهی پرداخته و نظام اسلامی را استقراربخشیدند.

وی گفت:دشمنان نظام جمهوری اسلامی همواره در تلاش بوده‌اند تا مردم را از رهبر خود جدا کنند و با ایجاد فتنه‌های داخلی، جنگ تحمیلی و دیگر بحران‌ها، وحدت و ارتباط مردم با رهبری را به هم بزنند.

حجت‌الاسلام هدایتی در ادامه به حماسه نهم دی اشاره کرد وافزود: در فتنه سال ۸۸، دشمن تلاش کردازفضای انتخابات سوءاستفاده کند و با موج‌سواری بر اعتراضات، نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد، اما رهبری فرزانه انقلاب با بصیرت و شناخت عمیق از مردم، به تدریج آنها را به درک بالا و بصیرت لازم رساند.

وی افزود: درنهایت مردم با حضور میلیونی و خودجوش خود در نهم دی، فتنه را خنثی کرده و به دشمن نشان دادند که همواره درکناررهبرخود و با اعتقاد راسخ به مکتب اسلامی، آماده دفاع ازانقلاب هستند.

امام جمعه تنکابن تأکیدکرد: حماسه نهم دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است که نشان داد مردم ایران با بصیرت و وحدت، ازهرتهدیدی برای حفظ نظام وانقلاب اسلامی عبور خواهندکرد.