به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «مجید رضا پناه» سر کنسول کشورمان در شهر «جلال آباد» در شرق افغانستان در نشستی خبری با بیان اینکه ایران و افغانستان دشمنان مشترک دارند، گفت: یکی از مشترکات ما داشتن دشمنان مشترک است، امروز ما از سوی دشمنانی که کفار هستند، تحت تحریم‌های سخت اقتصادی قرار داریم و در افغانستان نیز وضع همین گونه است، کشور‌های خارجی به منظور تضعیف ایران و افغانستان علیه این دو کشور تحریم اعمال کرده‌اند و در چنین شرایطی، لازم است دو طرف با یکدیگر همکاری و همبستگی داشته باشند.

وی تصریح کرد: ایران در کنار حکومت افغانستان قرار دارد و برای پیشرفت اقتصادی افغانستان همکاری می‌کند، زیرا رفاه مردم افغانستان را رفاه مردم ایران می‌داند.

رضا پناه خاطرنشان کرد: ایران در استان ننگرهار یک بیمارستان مجهز برای بیماران دیابت احداث کرده است و همکاری‌هایش را در زمینه‌های بهداشت و درمان، احداث سردخانه‌ها، مرکز‌های حرفه‌ای، حفاری‌های فنی و سایر بخش‌ها ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر، مسئولان محلی ننگرهار نیز همکاری‌های همه جانبه و پایدار ایران در افغانستان برای گسترش تجارت و توسعه اقتصادی را خواستار شدند.

سید «عبدالبصیر پاچا» رئیس اداره صنعت و تجارت ننگرهار گفت: مسیر‌های تجاری باید بیشتر توسعه یابد تا سهولت‌های بیشتری برای مردم فراهم شود.

«جان محمد انقلابی» رئیس امور خارجه ننگرهار نیز گفت: روابط ایران و افغانستان تنها محدود به سطح سیاسی نیست، بلکه بر مبنای فرهنگ و تاریخ، در سطح ملت‌ها استوار است.