میلاد قدیانلو، مدیر پروژه «دستیار پستی من» در تیم توسعه کسب‌وکار بله، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اظهار کرد: «دستیار پستی من» یکی از پرکاربردترین بازو‌های برنامه بله است که فرآیند دسترسی مردم به خدمات پستی را به‌طور چشمگیری ساده کرده است. این نیاز در تعامل با شرکت ملی پست شناسایی شد و اکنون بیش از دو میلیون کاربر ماهانه از این سرویس استفاده می‌کنند.

قدیانلو درباره چرایی ایجاد این سرویس توضیح داد: مجموعه‌ای از نیازمندی‌ها از سوی کاربران به ما منتقل می‌شد و ما نیز به‌طور مستمر بازخوردگیری می‌کردیم. یکی از چالش‌های اصلی کاربران برای رهگیری مرسولات، وارد کردن کد ۲۴ رقمی، مراجعه به سایت یا نبودن مسیر‌های ساده‌تر بود. کاربران ناچار بودند از طریق پشتیبانی شرکت ملی پست اقدام کنند. به همین دلیل، این سرویس را به‌صورت خودکار برای آنها طراحی کردیم و اکنون کاربران می‌توانند تغییرات وضعیت مرسوله خود را به‌طور خودکار در بله دریافت کنند.

مدیر پروژه «دستیار پستی من» درباره قابلیت‌های این بازو اعلام کرد: علاوه بر خدمت اصلی که نمایش خودکار تغییر وضعیت مرسوله‌هاست، کاربران می‌توانند از خدماتی مانند صدور گواهی کد پستی، احراز نشانی، یافتن نزدیک‌ترین دفتر پستی و به‌زودی نیز سرویس‌های پست‌یافته و بازتوزیع بهره‌مند شوند.

قدیانلو در پاسخ به این پرسش که ارائه چنین خدماتی در بستر پیام‌رسان بله تا چه اندازه می‌تواند از مهاجرت کاربران به سکو‌های خارجی جلوگیری کند، گفت: یکی از نیاز‌های اصلی کاربران، تجمیع خدمات دولتی در یک برنامه واحد است. این رویکرد در بله دنبال شده و همکاری با سازمان‌های مختلف، از جمله شرکت ملی پست که یکی از مهم‌ترین آنهاست، در همین راستا شکل گرفته است. این مسیر طی شده و اکنون در نقطه مطلوبی قرار داریم. همچنین با سایر سازمان‌ها نیز در تعامل هستیم تا خدمات بیشتری برای دسترسی آسان‌تر مردم فراهم کنیم. چنین بازو‌هایی به‌طور مستمر در حال گسترش هستند.



مدیر پروژه «دستیار پستی من» اضافه کرد: سازمان‌ها به بستری نیاز داشتند که بتوانند اطلاع‌رسانی را به‌صورت دقیق و سریع انجام دهند، در حالی که چنین محیطی در اختیارشان نبود. ما با ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی در حوزه‌هایی مانند کالابر، سهام عدالت و همچنین خدماتی نظیر شرکت ملی پست، این امکان را فراهم کردیم تا سازمان‌ها بتوانند خدمات خود را در لحظه به مردم ارائه دهند. کاربران نیز به‌سرعت از وضعیت خود در سازمان‌های مختلف مطلع می‌شوند و خدمات مورد نیازشان را به‌صورت خودکار از طریق پیام‌رسان دریافت می‌کنند.

قدیانلو درباره بازخورد کاربران گفت: رشد روزانه استفاده کاربران از این خدمات، نشان‌دهنده رضایت و تمایل آنهاست. علاوه بر این، نظرسنجی‌های مختلف و دستیار‌های هوشمند پاسخگویی در دسترس است تا مردم بتوانند پاسخ‌های خود را به‌صورت هوشمند دریافت کنند. افزایش روزانه مراجعات کاربران به این سرویس‌ها بیانگر رغبت آنهاست و سازمان‌ها نیز می‌توانند خدمات خود را به‌راحتی از طریق این بستر ارائه دهند

مدیر پروژه «دستیار پستی من» در پایان افزود: کاربران ما می‌توانند علاوه بر دریافت خدمات، سوالات و پیگیری‌های مربوط به مرسوله‌های خود را از طریق دستیار پشتیبانی هوشمند مطرح کنند. در این بخش، هم به‌صورت هوشمند و هم به‌صورت برخط، همکاران پست آماده پاسخ‌گویی هستند.