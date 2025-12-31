به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی، اجرای طرح‌های اختصاصی فیبر نوری در شهرستان دزپارت با انجام عملیات حفاری، لوله‌گذاری و کابل‌کشی آغاز شد.

وی افزود: این طرح‌ها با هدف ایجاد بستر ارتباطی پایدار، افزایش ظرفیت شبکه، بهبود سرعت و کیفیت انتقال داده و پاسخگویی به نیاز‌های ارتباطی سازمان‌ها و مشترکان اختصاصی در حال اجرا بوده و نقش مؤثری در توسعه خدمات نوین ارتباطی در منطقه خواهد داشت.

فلاح زاده تصریح کرد: مخابرات منطقه خوزستان با تمرکز بر توسعه شبکه فیبر نوری و اجرای پروژه‌های زیرساختی، در تلاش است ضمن ارتقای سطح کیفی شبکه ارتباطی، زمینه دسترسی مطمئن و پایدار به خدمات مخابراتی را در مناطق مختلف استان، به‌ویژه شهرستان‌ها و مناطق کمتر برخوردار فراهم کند.