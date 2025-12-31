پخش زنده
کیفیت لحظهای هوای کلانشهر مشهد در دهمین روز از دی ماه ۱۴۰۴ با کاهش حجم آلایندهها در شرایط پاک قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۵۵ نشانگر هوای سالم است، اما این شاخص در یکی، ۲ ساعت گذشته با عدد ۳۹ گویای پاک بودن هواست.
سعید محمودی افزود: انتظار میرود در صورت تداوم بارشها کیفیت هوای مطلوب تری را در این کلانشهر تجربه کنیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت شایسته است شهروندان مشهدی همچنان با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری خودرویی، نقش مؤثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.
محمودی افزود: در روزهای دارای هوای سالم و پاک به شهروندان توصیه میشود پیادهروی را با هدف حفظ سلامت خود از یاد نبرند، اما در روزهای دارای هوای آلوده از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.
همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب میشود.
وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی قرار گیرد نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.
افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد میکنند.