به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، نمایشگاه «روز رشت» با مشارکت شهرداری رشت و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گیلان از امروز آغاز به کار کرده است.

حمید ریاضی، مجری برگزاری نمایشگاه «روز رشت» در حاشیه افتتاح این نمایشگاه و در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه به مناسبت دوازدهم دی‌ماه، روز رشت، برگزار شده و از هشتم دی‌ماه آغاز شده و به مدت پنج روز تا دوازدهم دی‌ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه «روز رشت» در فضایی به مساحت حدود یک‌هزار متر مربع برگزار می‌شود، افزود: استان‌های گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی (تبریز)، تهران، کرمان، کرمانشاه، خراسان رضوی، کردستان، اردبیل و یزد در این نمایشگاه حضور دارند.

مجری برگزاری این رویداد تعداد غرفه‌های نمایشگاه را حدود ۸۵ غرفه عنوان کرد و گفت: در حاشیه این نمایشگاه، هر شب پس از نماز مغرب و عشاء، جشنواره‌ای با اجرای برنامه‌های شاد و مفرح و موسیقی برگزار می‌شود.

ریاضی در پایان از مردم خواست با حضور و استقبال از این نمایشگاه ، در تثبیت نامگذاری «روز رشت» و معرفی رشت به عنوان شهر خلاق خوراک مشارکت کنند.