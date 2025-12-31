مجموعه تلویزیونی «افسانه دونگ یی»، فیلم های «زندگی شگفت‌انگیز» و «وقتی تو خواب بودی» و مستند «آخرین میدان»، از شبکه های تماشا، نمایش و سه، پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه تلویزیونی «افسانه دونگ یی»، از شنبه ۱۳ دی‌، از شبکه تماشا پخش می شود.

این مجموعه تلویزیونی شرح رویدادی است در زمان سلطنت پادشاه سوک جونگ از پادشاهان سلسله چوسان. شخصیت اصلی این مجموعه دختر جوانی‌ است به نام دونگ‌یی که پدر و برادرش به جرم حمایت از برده‌ها و تشکیل یک حزب کمک‌رسانی به آنها، محکوم به مرگ می‌شوند.

«افسانه دونگ یی»، هر روز ساعت ۱۹، پخش و روز بعد ساعت ۷، ۱۴ و ۲۴، بازپخش می شود.

شبکه نمایش همزمان با آغاز سال نو میلادی، دو فیلم «زندگی شگفت‌انگیز» و «وقتی تو خواب بودی»، را پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ پخش می کند.

بر این اساس، فیلم کلاسیک و ماندگار «زندگی شگفت‌انگیز» به کارگردانی فرانک کاپرا، پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ ساعت یک بامداد پخش می‌شود. این فیلم که یکی از آثار شاخص تاریخ سینما به شمار می‌رود، داستانی انسانی و الهام‌بخش درباره امید، زندگی و تأثیر یک فرد بر اطرافیانش روایت می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جورج مرد نیکوکاری است که با کسب و کار خود همواره هوای همشهریان خود را داشته است. وقتی پس از یک بدبیاری بزرگ در کریسمس جورج به فکر خودکشی می‌افتد، فرشته نگهبان او به سراغش می‌آید تا نشانش دهد اگر او نبود، زندگی اطرافیانش چگونه می‌شد.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان جیمز استوارت، دانا رید، لیونل باریمور، توماس میچل و هنری ترورس را نام برد.

همچنین نسخه ری‌مستر و با کیفیت فیلم کمدی «وقتی تو خواب بودی»، با بازی ساندرا بولاک، همان روز ساعت ۱۷، پخش می شود.

این فیلم روایتگر ماجرایی شیرین و احساسی است که در بستر یک سوءتفاهم شکل می‌گیرد و به یکی از آثار محبوب ژانر عاشقانه تبدیل شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: لوسی، دختر بلیط فروش در حالی که از زندگی یک نواخت و کسل بارش خسته شده‌است، در آرزوی ازدواج با مشتری ثروتمند و همیشگی اش به سر می‌برد که از قضا روزی به وی حمله شده؛ مجبور می‌شود مرد را نجات دهد. پیتر که مورد حمله چند سارق واقع شده، توسط لوسی نجات یافته و به کما می‌رود.

ساندرا بولاک، بیل پولمن، پیتر گلگر، پیتر بویل، گلینیس جونز و جک واردن در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در فرایند ری‌مستر، نسخه Full HD فیلم استخراج و ضمن انجام آماده‌سازی، دوبله فارسی بر روی نسخه با کیفیت برتر میکس مجدد می شود.

مستند تحلیلی «آخرین میدان»، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محسن فارسی، امشب ساعت ۲۳:۳۰، از شبکه سه پخش می شود.

این مستند با نگاهی تحلیلی به نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تحولات غرب آسیا، وقایع منطقه را از دهه ۹۰ میلادی تا زمان شهادتش بررسی می‌کند و با تمرکز بر روابط علت و معلولی، به ریشه‌های شکل‌گیری جریان‌های تکفیری، از جمله داعش، می‌پردازد، روندی که از تحولات افغانستان و عراق آغاز شده و تا سیاست‌های آمریکا در منطقه امتداد یافته است.

تهیه کننده و کارگردان این مستند محسن فارسی است و از دیگر عوامل آن می‌توان به مشاور هنری: محمدعلی فارسی، گوینده متن: حسین محمودیان، صداگذاری: آرش قاسمی و فیلمبرداری: سید حسن سیدی پریشان اشاره کرد.