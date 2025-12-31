به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عزت اله نوری زاده با تاکید بر برخورد قانونی با متصرفان اراضی ملی، گفت: ۲۱ فقره پرونده در حوزه قضایی کاکاوند شهرستان دلفان تشکیل شده که منجر به صدور حکم رفع تصرف شد و با اجرای آن بیش از ۸۵ هکتار از اراضی ملی در بخش‌های کاکاوند و اتیوند در هشت ماه سال جاری رفع تصرف شد.

وی تصریح کرد: برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان بدون هیچ مماشات و اغماضی گامی حیاتی در راستای حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده محسوب می‌شود.

این مقام قضایی افزود: از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلفان انتظار می‌رود در انجام وظایف و تکالیف قانونی و سازمانی، اهتمام و جدیت لازم در پیشگیری از تعرض و تصرف اراضی ملی به عمل آورد.