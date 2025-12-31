به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،سعید کریمی، با اشاره به وضعیت بازار کالا‌های اساسی، گفت: با تدابیر و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده طی ماه‌های گذشته، تمام اقلام مورد نیاز مردم به‌وفور در انبار‌های استان موجود است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به برخی خرید‌های هیجانی در روز‌های اخیر گفت: در برخی اقلام، به‌ویژه روغن خوراکی، شاهد خرید‌های هیجانی از سوی شهروندان بودیم که همین موضوع موجب کاهش موقتی دسترسی به این کالا در بازار شد، اما با تدابیر اتخاذشده، توزیع روغن به روال طبیعی خود بازگشته و هیچ مشکلی در تأمین آن وجود ندارد.

کریمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر انبار‌های استان مملو از کالا‌های اساسی است و آنچه موجب التهاب در بازار می‌شود، صرفاً خرید‌های هیجانی و بیش از نیاز است.

وی از شهروندان استان کرمانشاه خواست با توجه به تاریخ مصرف کالا‌ها و اهمیت سلامت اقلام مصرفی، از ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی خودداری کرده و خرید‌های خود را متناسب با نیاز روزانه انجام دهند تا از ایجاد التهاب موقتی در بازار جلوگیری شود