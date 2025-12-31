آیتالله جوادی آملی:
پیشرفت یا عقبماندگی جامعه وابسته به افراد خاص نیست
مرجع تقلید شیعیان گفت: پیشرفت یا عقبماندگی جامعه وابسته به افراد خاص نیست، بلکه به انجام وظیفه جمعی و استمرار حرکت صحیح بستگی دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ آیتالله عبدالله جوادی آملی در پیام تصویری به همایش «ندای قرآن در دیار علویان» و در دیدار با دستاندرکاران این همایش، با بیان اینکه هیچ کار دینی بدون کمک و توفیق الهی به نتیجه نمیرسد، گفت: حتی عبادت و نشر معارف الهی نیز بدون عنایت خداوند امکانپذیر نیست و از این جهت باید همواره شاکر باشیم که خداوند این توفیق را عطا میکند تا کلام او منتشر شود.
وی با اشاره به جایگاه پیام الهی در هدایت انسان افزود: قرآن تنها برای آموزش فردی یا تربیت اخلاقی نیامده، بلکه هدف اصلی آن ایجاد یک نظام الهی برای مقابله با جاهلیت است. از نگاه قرآن، رفع جهل علمی لازم است، اما کافی نیست؛ آنچه جامعه را نجات میدهد، استقرار نظام امامت و هدایت عملی امت است.
این مرجع تقلید با تأکید بر نقش علما، حوزههای علمیه، دانشگاهها و ائمه جماعات تصریح کرد: وظیفه این نهادها تنها آموزش یا آگاهسازی مردم نیست، بلکه باید جامعه را به سمتی هدایت کنند که از بیراهه و انحراف مصون بماند. تعلیم، اخلاق و مدیریت اجتماعی باید در کنار هم قرار گیرد تا جاهلیت از ریشه برطرف شود.
آیتالله جوادی آملی با اشاره به تجربه نسلهای مختلف در مسیر تبلیغ و تربیت دینی خاطرنشان کرد: پیشرفت یا عقبماندگی جامعه وابسته به افراد خاص نیست، بلکه به انجام وظیفه جمعی و استمرار حرکت صحیح بستگی دارد شهدای بسیاری در این مسیر تلاش کردند و امروز نیز مسئولیت بر دوش همه ماست.
وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان همایش «ندای قرآن در دیار علویان» ابراز امیدواری کرد: با همکاری حوزه، دانشگاه و نهادهای فرهنگی، گامهای مؤثرتری برای ترویج معارف قرآن و تحقق جامعهای بر پایه هدایت الهی برداشته شود.