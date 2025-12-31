مادر شهید جمشید پیرایش در فرخ شهر آسمانی و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان گفت: گلرخ مادر شهید جمشید پیرایش آسمانی و به فرزند شهیدش پیوست.

خسروی افزود: شهید جمشید پیرایش یکم آذر ۱۳۴۸ در شهر فرخشهر از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشــاورزی می‌کرد. تا دوم راهنمایی درس خواند. ســرباز ارتش بود. دوم مرداد ۱۳۶۹ در محور حمیدیه- جفیر دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر ضربه مغزی به شــهادت رسید. مزار او در بهشت صالح زادگاهش قرار دارد.