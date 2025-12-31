پخش زنده
امروز: -
۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاههای همدان در اعتکاف دانشجویی امسال که در مسجد دانشگاه بوعلی سینا برگزار میشود، شرکت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان همدان گفت: دانشجویان دانشگاههای بوعلی سینا، علوم پزشکی، صنعتی، فرهنگیان، علمی کاربردی، پیام نور، آزاد و ملی مهارت، در اعتکاف دانشجویی شرکت میکنند.
حجتالاسلام علی محمد عباسی افزود: امسال آمار شرکت کنندگان اعتکاف درمقایسه با پارسال رو به افزایش است و با وجود نزدیکی به امتحانات دانشجویان استقبال خیلی خوبی داشتهاند.
او تاکید کرد: تا کنون ۲۶۵ دانشجوی همدانی برای اعتکاف ثبت نام کردند و با توجه به ادامه داشتن ثبت نامها تا پایان وقت اداری امروز، حدود ۳۰۰ دانشجو معتکف میشوند.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان همدان گفت: مراسم اعتکاف امسال از عصر روز دوازدهم رجب آغاز و تا بعد از اذان مغرب روز پانزدهم رجب ادامه دارد.
در آیین معنوی اعتکاف برنامههای محفل انس با قران، نشستهای عقیدتی - سیاسی با محوریت اعتکاف، مقاومت، جشن میلاد حضرت علی (ع) و دعایام داوود برگزار میشود.