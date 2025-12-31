معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اجرای مستمر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از فعال بودن ثبت‌نام این طرح در سراسر استان و ادامه فرآیند شناسایی و تخصیص زمین به متقاضیان واجد شرایط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان اعلام کرد: ثبت‌نام طرح جوانی جمعیت همچنان از طریق سامانه «تم» ادامه دارد.

وی گفت : متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با ثبت‌نام و بارگذاری مدارک، وارد فرآیند بررسی و راستی‌آزمایی سیستمی شوند.

به گفته وی، قرعه‌کشی اخیر تخصیص زمین برای یک‌هزار و ۷۹۶ نفر از متقاضیان واجد شرایط شهر زنجان برگزار شد.

این قرعه‌کشی با رعایت کامل ضوابط قانونی و در حضور دستگاه‌های نظارتی انجام گرفت.

پیش از این نیز حدود ۴۶۰ نفر از متقاضیان در سایت ثمین ۳ جانمایی و زمین دریافت کرده بودند.

معاون راه و شهرسازی استان زنجان تأکید کرد: مبنای انتخاب افراد، امتیازبندی و شاخص‌های مصرح در قانون جوانی جمعیت است.

وی افزود : طرح جوانی جمعیت تنها به شهر زنجان محدود نبوده و در سایر شهرهای استان نیز اجرا می‌شود.

به دلیل محدودیت‌های قانونی، واگذاری زمین در داخل محدوده شهری زنجان امکان‌پذیر نیست.

بر همین اساس، زمین‌ها در شهرهای اطراف یا روستاهای واجد شرایط تخصیص داده می‌شود.

نتیجه بررسی درخواست‌ها و زمان قرعه‌کشی‌های بعدی از طریق سامانه به متقاضیان اطلاع‌رسانی خواهد شد.