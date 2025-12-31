به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان، پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی از اواخر وقت امروز، چهارشنبه ۱۰ دی ماه در نیمه جنوبی، جنوب غربی و جاده‌های مواصلاتی استان رخ خواهد داد.

تداوم این پدیده جوی تا پایان ظهر روز شنبه ۱۳ دی ماه پیش بینی می‌شود و سبب کاهش دید افقی، افزایش رطوبت، مه و اختلال در مسافرت‌های صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد.

توصیه می‌شود احتیاط در تردد و رانندگی، اندیشیدن تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه در نظر گرفته شود.