معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان تأکید کرد: همه افراد از ۶ سالگی باید وارد مدرسه شوند، زیرا انسداد مبادی بیسوادی مهمترین راهکار برای افزایش آمار باسوادی در جامعه است.

انسداد مبادی بی‌سوادی، کلید افزایش باسوادی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، علی‌اکبر ورمقانی در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی استان اظهار داشت: با توجه به اینکه جامعه هدف نهضت سوادآموزی افراد ۱۰ تا ۴۹ سال هستند باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای شناسایی بیسوادان بهره بگیریم.

وی بر دقت و حساسیت در آمارگیری‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: اگر آمار‌ها دقیق نباشد در برنامه‌ریزی‌ها دچار مشکل خواهیم شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افزود: برای ترغیب افراد بیسواد به شرکت در کلاس‌های سوادآموزی بهتر است از ابزار تشویقی جهت ایجاد انگیزه استفاده کنیم.

ورمقانی با ابراز تأسف از اینکه برخی افراد به دلایل فرهنگی و اعتقادی در مقابل سوادآموزی مقاومت می‌کنند گفت: هدف این است که افراد بیشتری را باسواد کنیم و باید برای تحقق این هدف تلاش کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: رویکرد نهضت در راستای مدرسه محوری و برگزاری کلاس‌های سوادآموزی در مدارس اقدامی منطقی و مؤثر است.

۹۷ و ۳۶ صدم درصد از جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال کردستان، باسواد هستند و آمار تقریباً ۳ درصدی بیسوادان حدود ۲۸ هزار نفر را شامل می‌شود.

کردستان رتبه سوم کشور در کلاس‌گذاری و جذب سوادآموزان را دارد.