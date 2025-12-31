اداره تصفیه وظیفه دارد ضمن حفظ تولید و پرداخت حقوق کارگران، مراحل تعیین تکلیف نهایی کارخانه آلومینیوم شهرستان ساوه را پیگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی از اقدام قضایی مؤثر و هماهنگ دادگستری شهرستان ساوه با معاونت قضایی قوه قضائیه در ساماندهی وضعیت کارخانه آلومینیوم پارس در شهرستان ساوه خبر داد و گفت: با اهتمام جدی دستگاه قضایی و حمایت معاونت قضایی قوه قضائیه، این واحد صنعتی پس از سال‌ها بلاتکلیفی، روز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ به‌طور رسمی به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران تحویل شد.

حجت الاسلام والمسلمین جزائی افزود: کارخانه آلومینیوم پارس به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولیدی در حوزه‌ آلومینیوم، با بیش از ۸۰۰ نفر نیروی انسانی فعال، از سال‌ها پیش نقش مؤثری در اشتغال، تولید و تأمین نیاز صنایع کشور داشته است.

او ابراز داشت: این واحد صنعتی در سال ۱۳۹۳ به دلیل مشکلات مالی و بانکی دچار ورشکستگی شد؛ اما با وجود چالش‌های متعدد، تولید آن به‌صورت مستمر ادامه یافت.

حجت الاسلام جزائی گفت: در سال‌های گذشته تلاش‌های متعددی برای تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت این کارخانه صورت گرفت، لذا چهار مرحله مزایده جهت انتقال مالکیت کارخانه برگزار شد که به دلیل ارزش مالی بالای مجموعه و شرایط خاص بازار، هیچ یک از مزایده‌ها به معرفی برنده منجر نشد.

در ادامه، کارخانه خارج از فرآیند مزایده و از طریق واگذاری با اقساط بلندمدت به "صنایع آلومینیوم خاتم اراک" منتقل شد و توسط شرکت نیک آلومینیوم اداره می‌شد. این نحوه واگذاری از ابتدا با اعتراضاتی مواجهه گردید و در نهایت دیوانعالی کشور طی رسیدگی اقدام به ابطال واگذاری نمود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به ورود میدانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه، افزود: در ایام اخیر گزارشی به دادستانی ساوه مبنی بر خروج مواد اولیه خریداری‌شده از بورس و نگهداری آن در انبار خارج از محل کارخانه ارائه شد، لذا دادستان عمومی و انقلاب ساوه با صدور دستور فوری و به موقع، مانع هرگونه اخلال در روند تولید و تضییع حقوق عمومی شد.

در پی این پیگیری‌ها و همراهی معاونت قضایی قوه قضائیه، با انجام تشریفات قانونی لازم، تحویل رسمی کارخانه به اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام شد تا فرآیند نظارت قضایی و تعیین تکلیف این مجموعه در چارچوب قانون دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، اداره تصفیه در چارچوب قانون وظیفه دارد ضمن حفظ تولید و پرداخت حقوق کارگران، مراحل تعیین تکلیف نهایی کارخانه را پیگیری کند تا هیچ خللی در چرخه اقتصادی منطقه و زندگی کارکنان این واحد بزرگ صنعتی ایجاد نشود.