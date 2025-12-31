کیکی به طول ۲۰۰ متر به مناسبت فرا رسیدن خجسته‌میلاد حضرت امام محمد تقی، امام جواد (ع)، به همت دوستداران ایرانی ائمه اطهار (ع) و با مشارکت عاشقان اهل‌بیت (ع) از شهر‌های مختلف ایران بویژه مشهد مقدس و اصفهان، در حرم کاظمین توزیع شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، این اقدام معنوی که به عشق امام رضا(ع) و با نیت ارادت به خاندان عصمت و طهارت صورت گرفته است، با حضور جمعی از خادمان و دوستداران اهل‌بیت (ع) در حرم مطهر امام موسی کاظم(ع) در کاظمین برگزار شد.

کیک ۲۰۰ متری پس از آماده‌سازی، در فضای حرم مطهر میان زائران و محبان اهل‌بیت (ع) توزیع شد و جلوه‌ای از محبت، همدلی و ارادت عاشقان ایرانی عتبات عالیات به ساحت مقدس ائمه اطهار(ع) را به نمایش گذاشت.

این برنامه در فضایی آکنده از شور و معنویت، همزمان با ایام فرخنده میلاد امام جواد(ع)، با استقبال زائران همراه بود و لحظاتی سرشار از عشق به اهل‌بیت(ع) رقم زد.