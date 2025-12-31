به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو نوجوانان قهرمانی جهان ۲۳ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار خواهد شد.

بر همین اساس به منظور انتخاب کادر فنی تیم‌های کشورمان برای شرکت در رقابت‌های فوق؛ کمیته فنی تیم‌های کیوروگی (مبارزه) با حضور هادی ساعی رئیس فدراسیون، مرتضی کریمی، حمید باقی نژاد، مریم آذرمهر و وحید خسروشاهی، سه شنبه نهم دی تشکیل شد.

در پایان این نشست، فیض الله نفجم به عنوان سرمربی تیم نوجوانان در گروه پسران انتخاب شد. کوروش رجلی و بهبود خداداد نیز اعضای کادر فنی را تشکیل خواهند داد. در گروه دختران نیز نیلوفر صفریان هدایت نوجوانان را برعهده خواهد داشت و زهرا کنگرانی و فاطمه خیری همکاران او در کادر فنی خواهند بود.

رقابت‌های انتخابی تیم‌های نوجوانان با نظارت مربیان فوق و اعضای کمیته فنی، چهارم تا سیزدهم بهمن در دو گروه دختران و پسران به میزبانی خانه تکواندو برگزار خواهد شد.