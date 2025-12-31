پخش زنده
امروز: -
نجاتگران جمعیت هلالاحمر به ۱۲۰ نفر از سرنشینان ۳۵خودروی گرفتار در برف در محور بوکان _مهاباد امداد رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: در پی بارش برف سنگین و بروز کولاک شدید در محور ارتباطی بوکان_مهاباد، نجاتگران جمعیت هلالاحمر شهرستان #مهاباد با حضور بهموقع در منطقه، عملیات امدادرسانی به خودروها و مسافران گرفتار را آغاز کردند.
حمید محبوبی افزود: در جریان این عملیات نجاتگران موفق شدند به ۱۲۰ نفر از سرنشینان ۳۵خودروی گرفتار در برف امدادرسانی کرده و ضمن رهاسازی خودروها، بستههای_غذایی اضطراری بین مسافران و درراهماندگان توزیع کنند.
به گفته وی همچنین با توجه به شدت کولاک و شرایط نامناسب جوی، ۲۰ نفر از مسافران گرفتار بهصورت موقت در یکی از روستاهای اطراف اسکان داده شدند.