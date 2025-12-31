محسن آقاجانی، اهل روستای تینه لاریجان آمل، پس از تأیید مرگ مغزی، با اهدای عضو جان چند بیمار را نجات داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پس از تأیید مرگ مغزی مهندس محسن آقاجانی، خانواده آن مرحوم با اقدامی انسان‌دوستانه، تصمیم گرفتند اعضای بدن عزیزشان را برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا کنند؛ اقدامی که به عنوان آیتی از حیات دوباره، امید را به چند خانواده بازگرداند.

محسن آقاجانی، حدود ۴۵ ساله و اهل روستای تینه لاریجان شهرستان آمل، به دلیل ابتلا به بیماری ابتدا در بیمارستان امام خمینی (ره) آمل بستری شد، اما با توجه به شرایط درمانی، برای ادامه روند تخصصی به بیمارستان فیاض‌بخش تهران منتقل شد.

پس از انجام بررسی‌های پزشکی و تأیید قطعی مرگ مغزی، خانواده این مرحوم با رضایت کامل، اعضای بدن وی را اهدا کردند تا جان بیماران نیازمند پیوند نجات یابد و زندگی دوباره‌ای به آنان بخشیده شود.