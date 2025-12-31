به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: بر اساس بررسی‌های داده‌های آماری هواشناسی، کمینه دمای هوای شب گذشته در ۱۱ شهرستان خراسان رضوی به زیر صفر رسیده و بر این اساس، ساکنان آن شب سردی را تجربه کردند.

علی الهی افزود: قوچان، نیشابور، سبزوار، چناران، مشهد، تربت حیدریه، گناباد، درگز، فریمان، کلات و گلبهار با حداقل سه تا ۱۲ درجه زیر صفر سردترین شهرستان‌های خراسان رضوی در شب گذشته بودند.

وی گفت: شهر‌های سبزوار با ۳ درجه زیر صفر، فریمان پنج درجه زیر صفر، نیشابور چهار درجه زیر صفر، سردترین و سرخس با ۲۱ درجه بالای صفر و صالح آباد با ۱۹ درجه گرمترین شهر‌های خراسان رضوی بودند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: همچنین بررسی‌های آماری در خصوص بارش‌ها نشان می‌دهد در شهرستان‌های صالح آباد ۶ و هشت دهم میلی متر، تایباد ۶ و ۴ دهم میلی متر، جغتای شش و یک دهم میلی متر بیشترین بارندگی ثبت شده است.

علی الهی افزود:بیشترین برف از قوچان و جغتای با ۶ سانتیمتر گزارش شده است. همچنین سرعت باد در مشهد ۷۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.به گفته این کارشناس هواشناسی استان بیشترین سرعت باد در استان از خوشاب با ۸۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.