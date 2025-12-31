پخش زنده
بیشترین میزان بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در استان، از ایستگاه اسلامیه با ثبت ۱۱ میلیمتر آب حاصل از برف و باران گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته با ادامه فعالیت سامانه بارشی در جو استان، اسلامیه با ۱۱ میلیمتر، فتح آباد فردوس ۷ میلیمتر، معدن قلعه ۶ میلیمتر، سرند طبس، فردوس، مهوید، انارستانک، باغستان و طاهرآباد ۵ میلیمتر از نقاط پربارش استان بودهاند.
زارعی افزود: در آرین شهر، کریمو و جنوب بیرجند ۴ میلیمتر، پیر حاجات، چیروک، سرند فردوس و باقران سه میلیمتر، خنگ، ده محمد، خرو، عشق آباد، سرایان، بغداده و محمدشهر ۲ میلیمتر، حجت آباد، مختاران، رباط خان، تپه طاق، کل شانه، دیهوک، آیسک، دوست آباد، ماه میران، فتح آباد خضری و خوسف ۱ میلی متر بارندگی ثبت شده است.
وی با بیان اینکه شرایط جوی تا پایان هفته پایدار و یکنواخت پیش بینی میشود گفت: با خروج سامانه بارشی و کاهش رطوبت منطقه همچنین ریزش هوای سرد در عرضهای شمالی امروز کاهش محسوس دما مورد انتظار است و امشب تداوم و تشدید یخبندان شبانه قابل پیش بینی است.
کارشناس هواشناسی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، فتح آباد فردوس با دمای منفی ۱۰ درجه سردترین و دهسلم با ۲۱ درجه بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدهاند و نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۱۲ و منفی ۵ درجه ثبت شده است.