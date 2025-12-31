به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد رسول زارع گفت: امسال برای نخستین بار اعتکاف‌ها با محوریت تخصصی در شهرستان مرودشت برگزار می‌شود.

او ادامه داد: برنامه‌ها برای بانوان، آقایان، نوجوانان پسر و نوجوانان دختر به طور جداگانه تنظیم شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرودشت بیان کرد: توانستیم ۱۵ مراسم اعتکاف فعال را در شهر مرودشت و ۴۳ مراسم دیگر درمناطق مختلف شهرستان مهیا کنیم.