رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرودشت از برگزاری ۵۸ مراسم اعتکاف با محوریتهای تخصصی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد رسول زارع گفت: امسال برای نخستین بار اعتکافها با محوریت تخصصی در شهرستان مرودشت برگزار میشود.
او ادامه داد: برنامهها برای بانوان، آقایان، نوجوانان پسر و نوجوانان دختر به طور جداگانه تنظیم شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرودشت بیان کرد: توانستیم ۱۵ مراسم اعتکاف فعال را در شهر مرودشت و ۴۳ مراسم دیگر درمناطق مختلف شهرستان مهیا کنیم.