با تکمیل طرحهای توسعهای درحوزه تریلرسازی، ظرفیت تولید استان میتواند از ۱۵ هزار دستگاه فعلی تا حدود ۷۰ هزار دستگاه در سال افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی گفت: آذربایجانغربی با دارا بودن ۱۶ واحد فعال تریلرسازی، بیشترین تعداد واحدهای تولیدی در کشور را دارد و از نظر ظرفیت تولید در رتبه دوم قرار گرفته است.
سخاوت خیرخواه، با اشاره به سهم استان در این صنعت با تولید سالانه ۱۵ هزار و ۳۵۵ دستگاه انواع تریلر افزود: حدود ۱۹ درصد ازکل واحدهای تریلرسازی کشور در استان مستقر هستند و تولیدکنندگان آذربایجانغربی نزدیک به ۱۷ درصد از نیاز کشور به انواع تریلر را تأمین میکنند.
خیرخواه اظهارکرد: هماکنون ۴۹ طرح برای تکمیل زنجیره ارزش تریلرسازی در استان مجوز گرفتهاند و درصورت راهاندازی همه این طرحها، ظرفیت تولید استان میتواند تا حدود ۷۰ هزار دستگاه در سال برسد.
وی تأکید کرد: این عدد ظرفیت بالقوه استان است و تحقق آن مستلزم ادامه روند توسعه و بهرهبرداری از واحدهاست.
خیرخواه تصریح کرد: زنجیره ارزش تریلرسازی در سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی کشور بهعنوان یکی از اولویتهای استان معرفی شده و توسعه آن علاوه بر افزایش سهم استان در بازار داخلی، فرصتهای شغلی جدید و تقویت صنایع وابسته را به همراه خواهد داشت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی اضافه کرد: توسعه ظرفیت تولید تریلر نقش مهمی در تأمین نیازهای حمل و نقل و لجستیک کشور دارد و استان با زیرساختهای موجود، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی این صنعت در کشور را داراست.