به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: آذربایجان‌غربی با دارا بودن ۱۶ واحد فعال تریلرسازی، بیشترین تعداد واحد‌های تولیدی در کشور را دارد و از نظر ظرفیت تولید در رتبه دوم قرار گرفته است.

سخاوت خیرخواه، با اشاره به سهم استان در این صنعت با تولید سالانه ۱۵ هزار و ۳۵۵ دستگاه انواع تریلر افزود: حدود ۱۹ درصد ازکل واحد‌های تریلرسازی کشور در استان مستقر هستند و تولیدکنندگان آذربایجان‌غربی نزدیک به ۱۷ درصد از نیاز کشور به انواع تریلر را تأمین می‌کنند.

خیرخواه اظهارکرد: هم‌اکنون ۴۹ طرح برای تکمیل زنجیره ارزش تریلرسازی در استان مجوز گرفته‌اند و درصورت راه‌اندازی همه این طرح‌ها، ظرفیت تولید استان می‌تواند تا حدود ۷۰ هزار دستگاه در سال برسد.

وی تأکید کرد: این عدد ظرفیت بالقوه استان است و تحقق آن مستلزم ادامه روند توسعه و بهره‌برداری از واحدهاست.

خیرخواه تصریح کرد: زنجیره ارزش تریلرسازی در سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی کشور به‌عنوان یکی از اولویت‌های استان معرفی شده و توسعه آن علاوه بر افزایش سهم استان در بازار داخلی، فرصت‌های شغلی جدید و تقویت صنایع وابسته را به همراه خواهد داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی اضافه کرد: توسعه ظرفیت تولید تریلر نقش مهمی در تأمین نیاز‌های حمل و نقل و لجستیک کشور دارد و استان با زیرساخت‌های موجود، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی این صنعت در کشور را داراست.