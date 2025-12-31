آگهی مزایده محدوده‌های اکتشافی، گواهی کشف و پروانه بهره برداری معادن خراسان جنوبی به علت اختلال و قطعی سامانه کاداستر معادن تمدید شد.

به گزارش تحریریه معدنی خبرگزاری صدا و سیما؛ پیرو آگهی مزایده عمومی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان خراسان جنوبی گواهی کشف و پروانه بهره برداری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استاد به آدرس www.setadiran.ir، به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می‌رساند با عنایت به وجود قطعی و اختلال در سامانه کاداستر معادن و عدم امکان دسترسی متقاضیان به سامانه مذکور بدینوسیله تقویم برگزاری مزایده به شرح ذیل تغییر پیدا نموده است.

خبر دیگر اینکه محدوده‌های اکتشافی، گواهی کشف و پروانه بهره برداری معادن استان گیلان هم به مزایده گذاشته شد.

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان آگهی کرده؛ در اجرای ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن مواد ۶۶ تا ۸۷ آیین نامه اجرایی آن، مزایده عمومی یک مرحله‌ای تعدادی از محدوده‌های معدنی (درخواست و پروانه‌های اکتشافی گواهی کشف و پروانه بهره برداری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir برگزار می‌شود.

متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند جهت مشاهده اطلاعات و دریافت اسناد مزایده تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ به سامانه ستاد مراجعه و پس از این مهلت صرفاً متقاضیانی که موفق به دریافت اسناد شده باشند امکان ارائه پیشنهاد خواهند داشت